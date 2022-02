Ehrung mit Operetten

Der Bloomaulorden ist 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, damals Fasnachtsprinz, gestiftet worden. Zunächst als Orden mit Augenzwinkern gedacht, hat er in Mannheim längst den Rang einer hoch angesehenen bürgerschaftlichen Auszeichnung. Regeln dafür, wer – von einem geheim tagenden Dreiergremium aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel – mit diesem Orden geadelt werden kann, gibt es nicht. Verliehen wird eine von Gerd Dehof geschaffene, pfundschwere Bronzeplastik des Blumepeter (Bild oben). Überreicht wird sie am Fasnachtssonntag, 27. Februar, 18.30 Uhr, im Nationaltheater in der festlichen Operettengala, die Bariton, Entertainer und Bloomaul Joachim Goltz konzipiert hat und moderiert. Er hält auch die Laudatio auf Fähnle. Zudem präsentiert er mit Dorothea Herbert, Cornelia Zink, Marie-Belle Sandis, Christopher Diffey, Raphael Wittmer und Marcel Brunner sowie dem Nationaltheater-Orchester unter der Leitung von Wolfram Koloseus ein unterhaltsames Panorama quer durch die europäische Operettengeschichte. Der Abend ist fast ausverkauft. pwr

