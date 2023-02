Ehrung erstmals im Ballett

Der Bloomaulorden ist 1970 vom langjährigen „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, damals Fasnachtsprinz, gestiftet worden. Zunächst als Orden mit Augenzwinkern gedacht, hat er in Mannheim längst den Rang einer hoch angesehenen bürgerschaftlichen Auszeichnung. Regeln dafür, wer – von einem geheim tagenden Dreiergremium aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel – mit diesem Orden geadelt werden kann, gibt es nicht. Verliehen wird eine von Gerd Dehof geschaffene, pfundschwere Bronzeplastik des Blumepeter (Bild oben). Überreicht wird sie am Fasnachtssonntag – normalerweise im Nationaltheater am Goetheplatz. Doch das wird gerade saniert.

„Wir wollten aber, dass das über 50 Jahre gelebte Miteinander von Theater und Bloomaulorden auch die Sanierungszeit überstehen soll“, so Bert Siegelmann vom Komitee. Daher findet die Veranstaltung nun am 19. Februar um 18 Uhr im NTM Tanzhaus Käfertal, Galvanistraße, mit „Kosmos – schwerelos“ (Andonis Foniadakis/Stephan Thoss), einem aktuell zusammengestellten Tanzabend, statt. Das Stück hatte erst Anfang Februar Premiere. Da der neue Ordensträger dem Tanz bereits seit 2013 verbunden ist, als Thomas Siffling für das Kevin O‘ Day Ballett seine erste Ballettmusik veröffentlichte, passt das inhaltlich – wenngleich das Tanzhaus deutlich weniger Platz als das Opernhaus bietet und daher viel weniger Zuschauer dabei sein können. Daher ist der Abend auch schon sehr lange restlos ausverkauft.

Nach der Pause findet die Verleihungszeremonie statt. Die Laudatio hält der Mediziner Marcus Fähnle, der im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden war. pwr