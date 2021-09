Ehepaar verhaftet

Weil sie vermutlich einen Handel mit Betäubungsmitteln betreiben, ist ein Ehepaar aus Mannheim in Haft genommen worden. Wie die Beamten mitteilten, stellten sie bei dem Pärchen rund 20 Kilogramm Marihuana und rund 12 000 Euro Bargeld sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen das Ehepaar aus Mannheim, das bereits seit Ende 2019 mit Betäubungsmitteln handeln soll. Hierzu soll es in einem nahe gelegenen CBD-Shop Cannabis-Produkte verkauft haben.

Die Polizei stellte einen Teil der Betäubungsmittel am Freitag bei einem Einsatz in einem Lagerunternehmen im Stadtteil Waldhof sicher. Dort ging laut Angaben der Beamten ein deutlicher Marihuana-Geruch von einer Lagerbox aus. Erste Ermittlungen führten die Polizei zur 25-jährigen Ehefrau als Mieterin der Lagereinheit und ihrem gleichaltrigen Ehemann. Bei der Durchsuchung der Box fanden die Beamten zunächst sechs Kilogramm Marihuana. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Ehepaars in der Neckarstadt wurden weitere 4,2 Kilogramm Marihuana, 240 Gramm Haschisch sowie der fünfstellige Bargeldbetrag beschlagnahmt. Die Ermittlungen führten auch nach Darmstadt, Mainz, Offenbach, Frankfurt und Ludwigshafen. Dort wurden weitere zehn Kilo Marihuana sichergestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. vas/pol