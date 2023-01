Ehepaar aus Mannheim verliert 9 000 € durch WhatsApp Betrug

Mannheim. Ein Ehepaar aus Mannheim-Almenhof ist am Wochenende auf einen WhatApp-Betrug reingefallen. Wie die Polizei mitteilt, erhielt das Paar zwischen Freitagvormittag und Samstagabend mehrere Nachrichten von ihrem vermeintlichen Sohn über den Messenger-Dienst WhatsApp. Darin bat der Absender die Eltern um Hilfe, da er in finanzieller Not wäre. Daraufhin überwiesen die Eltern in mehreren Überweisungen einen Betrag von etwa 9 000 Euro. Nach einem Anruf auf der 'alten' Telefonnummer des Sohnes merkte das Ehepaar den Betrug und erstattete Anzeige.

