Earth Hour in Mannheim

Mannheim. An diesem Samstag, 26. März, geht in vielen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten in Mannheim von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht aus: Grund ist die Earth Hour – die Stunde der Erde –, bei der als globales Zeichen für den Klimaschutz symbolisch die Schalter umgelegt werden. Seit 2012 beteiligt sich Mannheim an der Klimaschutzaktion.

„Die Earth Hour erinnert uns daran, dass Klimaschutz und aktuell die Reduktion der Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas im Kleinen anfängt und dass wir alle gemeinsam gefordert sind, wenn es um Nachhaltigkeit geht“, wird Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in einer Pressemitteilung der Klimaschutzagentur zitiert. Zum 16. Mal findet die Aktion statt, die von der Umweltschutzorganisation WWF initiiert wird. Weltweit werden Bauwerke für eine Stunde in symbolischer Dunkelheit stehen, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Mahnende Balken-Grafik

2022 dreht sich alles um die „Warming Stripes“, eine Grafik des britischen Klimaforschers Ed Hawkins. Die bunten Balken im Design eines Strichcodes stellen mit einem Farbverlauf von Blau hin zu Dunkelrot die langfristigen Temperaturveränderungen von 1881 bis heute dar. Die Klimaschutzagentur ruft Unternehmen und Menschen in Mannheim auf, die Grafik mit Alltagsgegenständen nachzubauen und Fotos der Ergebnisse entweder an die Agentur zu senden oder in den sozialen Medien mit der Verlinkung von @klimaschutzagentur.mannheim und mit Verwendung der Hashtags #showyourstripes und #jetztfarbebekennen zu teilen. Einzelhandelsgeschäfte sind aufgerufen, die Streifen in den Schaufenstern mit Büchern, Kleidung, Blumen oder anderer Ware nachzustellen. Darüber hinaus sieht man den Farbverlauf auf Plakaten und in Bahnen der RNV.

Die MVV schaltet die LED-Wände am Hochhaus aus sowie die Beleuchtung des Wasserturms, des Marktplatzbrunnens und des Alten Rathauses. Ausgeknipst wird das Licht auch am Heidelberger und am Schwetzinger Schloss, am Speyerer und am Wormser Dom und an der Nibelungenbrücke Worms.