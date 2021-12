E-Scooter-Fahrer wird in Mannheim von Straßenbahn erfasst - 25-Jähriger verletzt

Mannheim. Ein 25 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt mit einer Straßenbahn kollidiert. Bei dem Unfall gegen 16 Uhr auf dem Friedrichsring in Höhe zur Einfahrt der Planken wurde der E-Scooter-Fahrer nach Angaben der Polizei verletzt. Weder der E-Scooter-Fahrer, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, noch der Fahrer der Bahn der Linie 6E, der auf die Planken wollte, hätten einen Zusammenstoß rechtzeitig verhindern können. Nachdem der 25-Jährige von der Bahn erfasst wurde, geriet er unter diese. Er wurde jedoch nicht eingeklemmt. Sofort hinzueilende Ersthelfer, bei denen es sich teilweise um Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Feuerwehr handelte, versorgten den 25-Jährigen umgehend, berichtete die Polizei weiter.

Um den 25-Jährigen zu befreien, wurde die Bahn von der Feuerwehrleuten und dem Notfalldienst der RNV nach hinten bewegt, berichtete die Feuerwehr. Der Verletzte wurde im Anschluss dem Rettungsdienst und Notarzt übergeben. Die Polizei konnte keine Auskunft über die Schwere der Verletzungen des 25-Jährigen geben. Fahrer und Fahrgäste in der Bahn wurden nach weiteren Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war unklar.

Die Feuerwehr war mit 24 Kräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Wegen der Arbeiten an der Unfallstelle enstanden laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen rund um den Plankenkopf. Der Verkehr wurde aus Richtung Kurpfalzkreisel und Hauptbahnhof abgeleitet.

Weiterer Unfall im Bereich Friedrichsring/Kaiserring

Noch während der Unfall am Plankenkopf aufgenommen wurde, ereignete sich im Bereich des Friedrichrings und Kaiserrings ein weiterer Unfall. Ein Lkw-Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug einen Ampelmast gestriffen. Dadurch fiel die Ampel aus. Nachdem die Aufnahme des Unfalls zwischen E-Scooter-Fahrer und Straßenbahn abgeschlossen und die dortige Fahrbahn gegen 17 Uhr wieder freigegeben war, übernahm die Polizei die Verkehrsregelung vor Ort, bis die Ampel gegen 17.40 Uhr wieder funktionsfähig war.

