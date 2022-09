E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in Mannheim schwer verletzt

Mannheim. Ein 26-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr in der Mannheimer Innenstadt von einem Auto erfasst worden, als er an der Kreuzung A2/B3 in Richtung Kurpfalzstraße einem 70-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nahm. Wie die Polizei berichtet, stürzte der 26-Jährige bei dem Zusammenstoß und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro.

