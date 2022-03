E-Scooter auf Radweg abgelegt - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mannheim. Ein 35-jähriger Radfahrer ist in der Nacht auf Montag in Mannheim über einen auf einem Radweg abgelegten E-Scooter gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde der Roller offenbar im Laufe der Nacht unterhalb des Brückenbauwerks in Höhe des Verkehrsknotens B44 und Frankenthaler Straßen in einer schlecht einzusehenden Kurve abgelegt.

Gegen 1.30 Uhr befuhr dann der Radfahrer den Weg, nahm den Roller zu spät wahr und stürzte, nachdem er diesen überfahren hatte, auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen an der Schulter und der Hand zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei ermittelt, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/777690 zu melden.