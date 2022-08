E-Roller in Mannheim auf Bahngleise geworfen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Eine unberechtigte Person im Gleisbereich und ein auf den Gleisen liegender E-Roller haben in der Nacht auf Mittwoch die Bundespolizei in Mannheim beschäftigt.

Wie die Beamten mitteilten, hatte zunächst ein Bahnmitarbeiter gegen 20.50 Uhr einen E-Roller im Gleisbereich der Rangier- und Güterzuggleise erkannt. Unbekannte hatten ersten Ermittlungen zufolge den E-Roller von der Bahnüberführung der L 597 aus ins Gleis geworfen. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der zum Aufenthalt im Gleisbereich berechtigt ist, entfernte den Roller und wählte den Notruf. Durch das schnelle Handeln des Mannes entstand kein Schaden.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/120160 zu melden.

Mann verrichtet Notdurft im Gleisbereich

Gegen 22 Uhr hielt sich dann ein 24-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof im Gleis 4 auf. Der Mann verrichtete dort seine Notdurft. Beim Eintreffen der Beamten hatte der Mann ebenfalls den Gleisbereich verlassen und befand sich am Bahnsteig 4. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen.