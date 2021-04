E-Bike aus dem Hof gestohlen

Mannheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtteil Sandhofen ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Geschädigte sein E-Bike am Sonntagabend verschlossen im Hof eines Anwesens in der Schönauer Straße abgestellt. In der Nacht war offenbar ein unbekannter Täter auf noch unklarem Weg in den mit einem Hoftor verschlossenen Hofraum des Anwesens gelangt und hat das E-Bike entwendet. Der Eigentümer stellte am folgenden Morgen gegen 6.15 Uhr das Fehlen des Fahrzeugs fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621/777690 zu melden.