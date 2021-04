Durchsuchungen und Festnahmen

Am Donnerstag wurden bei einer Durchsuchungsaktion der Polizei in Mannheim und der Region acht Personen festgenommen. Der dringende Tatverdacht: Handel mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift und die BAO West/Aktion Sichere Neckarstadt leiteten den Einsatz. Mehrere Wohnungen in der Innenstadt, in der Neckarstadt, der Oststadt und Sandhofen sowie in Ludwigshafen und Lahr wurden durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, wurden neben Waffen und vermutlichem Diebesgut kleinere Mengen an Rauschgift gefunden, die für den Verkauf portioniert waren. Auch mutmaßliches Geld aus Drogengeschäften in Höhe von mehr als 6000 Euro und 260 Schweizer Franken stellten die Kräfte sicher. Die Verdächtigen sollen in der Innenstadt, Neckarstadt und Schwetzingerstadt laut Polizei einen „schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln“ betrieben haben. pol/apt

