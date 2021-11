Durch Messerstich am Bein verletzt

Am Sonntagabend ist es am Quadrat I6 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen, wobei ein 24-Jähriger eine Stichwunde am Bein erlitt. Der junge Mann hielt sich gegen 18.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 2 auf, als er von einem unbekannten Täter attackiert wurde. Dabei stach der Unbekannte vermutlich mit einem Messer in das Bein des 24-Jährigen und flüchtete. Weshalb es zu dem Streit kam, wird noch ermittelt. Der leicht verletzte Mann musste ins Krankenhaus. Der Täter entkam unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/12 58 0 entgegen. pol/sko

