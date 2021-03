Zwei 15-Jährige haben am Mittwochabend versucht, im Stadtteil Käfertal in ein geparktes Auto einzubrechen. Eine Polizeistreife beobachtete das Duo gegen 22.30 Uhr, als sich die jungen Leute mit einem Schraubendreher an einem in der Oberen Riedstraße geparkten Nissan zu schaffen machten.

Als sich der Streifenwagen näherte, flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Einer der beiden konnte wenig später in der Poststraße festgenommen werden. Er wurde zum Polizeirevier Käfertal gebracht. Dort wurde bekannt, dass er in einem Kinderheim lebt, ebenso sein Komplize, dessen Namen die Beamten herausfanden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene in die Obhut einer Erzieherin des Kinderheims gegeben. Bei einer Überprüfung des Autos entdeckte die Polizei, dass die 15-Jährigen versucht hatten, die Fahrertür aufzuhebeln. Gegen beide ermittelt die Polizei wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. baum/pol