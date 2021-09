Duo bricht in Feinkostladen in der Innenstadt ein

Mannheim. Zwei unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen in einem Feinkostladen in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen. Dabei entwendete das Duo nach Polizeiangaben vom Donnerstag neben Lebensmitteln auch einen Laptop. Anwohner in der Fressgasse wurden gegen 3.45 Uhr durch einen lauten Knall auf den Einbruch im Quadrat P4 aufmerksam gemacht. Durch eine zerborstene Glastür gelangten die Täter in das Geschäft. Auf welche Weise die Unbekannten die Tür aufbrachen, war zunächst unbekannt. Nach der Tat flüchtete das Duo in Richtung Planken.

Der erste Täter wurde von der Polizei mit einer Körpergröße von 1,80 bis 1,90 Metern und schlank beschrieben. Er hatte schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer grauen Strickjacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Der zweite Täter soll ebenfalls 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er war bekleidet mit einem weißen Tanktop und einer schwarzen Jeans.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei.