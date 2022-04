Duale Hochschule lädt am Donnerstag zum "Girls Day" ein

Mannheim. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim (DHBW) lädt am Mädchenzukunftstag am 28. April zum Girls’ Day ein. Mädchen sind an diesem Tag eingeladen, „mehr über die MINT-Studiengänge zu erfahren“, teilt die DHBW mit. Zu den MINT-Fächern zählen die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Schülerinnen ab der zehnten Klasse könnten am Campus Eppelheim alles über das duale Studium erfahren und einen Einblick in das Studienleben bekommen, heißt es. Mädchen ab zehn Jahren können in einem Online-Workshop gemeinsam ein Modell zu Erneuerbaren Energien bauen und dazu Fragen stellen. Eine Anmeldung für den Workshop ist online erforderlich.

