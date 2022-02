Duale Hochschule Baden-Württemberg: Neue Präsidentin tritt Amt an

Martina Klärle ist neue Präsidentin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Sie habe das Amt am Dienstag von Arnold van Zyl übernommen, teilte die DHBW mit. Van Zyl habe die Hochschule „erfolgreich durch sechs teils bewegte und herausfordende Jahre geführt“, würdigte Petra Olschowski, Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium und Aufsichtsratsvorsitzende der DHBW. Seine Nachfolgerin werde die Duale Hochschule mit ihrem Erfahrungsschatz „gewiss noch weiter voranbringen“.

© DHBW/Reiner Pfisterer

Klärle war seit 2019 unter anderem Vizepräsidentin für Forschung, Weiterbildung und Transfer der Frankfurt University of Applied Sciences sowie Direktorin des Frankfurter Forschungsinstituts für Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik. Als Umweltwissenschaftlerin und Geodätin war sie jahrelang Professorin an den Hochschulen in Frankfurt, Osnabrück und Münster.

Die Präsidentin wird von Senat und Aufsichtsrat gemeinsam für eine Dauer von sechs Jahren gewählt. Sie leitet das Präsidium und ist Vorsitzende des zentralen Senats der Hochschule.

Nachhaltigkeit als Ziel

„Die DHBW ist eine Hochschule, die die Menschen und die Wirtschaft in den Regionen Baden-Württembergs stärkt und zugleich Vorbild für die Weiterentwicklung der Hochschullandschaft deutschland- und europaweit sein kann“, sagte die neue Präsidentin. Sie wolle die Duale Hochschule durch die „digitale Transformation zu einer der nachhaltigsten Hochschulen“ machen, kündigte Klärle an.

Georg Nagler, Rektor des Standorts Mannheim, betonte, dass Klärle für das einstehe, was auch „die besten Werte“ der Hochschule ausmache: „Praxistransfer, Engagement für die nächste Generation und ein ganzheitlicher Ansatz einer nachhaltigen, technologieaffinen Gesellschaft.“