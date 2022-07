Drogenverein fordert Konsumraum

Mit einem interreligiösen Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Konkordienkirche in R 2 beteiligt sich der Mannheimer Drogenverein an diesem Donnerstag, 21. Juli, am bundesweiten Aktionstag zum Gedenken an Drogentote. Pfarrerin Anne Ressel wird gemeinsam mit einem Imam an die Verstorbenen erinnern, wie es in der Einladung des Drogenvereins heißt. Gesundheitsdezernent Dirk Grunert (Grüne) wird das Grußwort sprechen.

In Mannheim sind im vergangenen Jahr 13 Menschen an den direkten Folgen ihrer Rauschgift-Abhängigkeit gestorben. Bundesweit waren es mehr als 1800. „Dieser Gedenktag führt uns als Gesellschaft vor Augen, wie viel Leid und Verlust durch Suchterkrankungen entstehen“, wird Grunert in der Mitteilung zitiert. Viele Konsumenten lebten wegen ihrer Sucht in prekären Verhältnissen, was ihre Situation noch verschärfe. „Wir sehen die Bedarfe von Menschen mit Suchterkrankung in Mannheim und versuchen gemeinsam mit unseren engagierten Kooperationspartnern, die Angebote der Suchthilfe bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen.“

Drogenverein-Geschäftsführer Philip Gerber fordert zum Gedenktag, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Tod von Abhängigen zu verhindern. Einen Drogenkonsumraum hält er dabei für eine wirksame Maßnahme. Das Land hatte erst kürzlich den Weg dafür frei gemacht, dass Kommunen solche Räume einrichten können. imo