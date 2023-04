Drogen und verbotene Waffe nach Kontrolle von Ruhestörung in Mannheimer Hotel gefunden

Mannheim. Am Montagmorgen sind bei einer Kontrolle in einem Mannheimer Hotel Drogen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, war zuvor eine Ruhestörung durch lärmende Gäste in einem Hotel in der Innenstadt gemeldet worden. Nach dem Eintreffen der Beamten wurde der Lärm in einem Gästezimmer ausgemacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Lautstärke konnten die Beamten einen deutlichen Cannabisgeruch feststellen. Bei einer Kontrolle der Hotelgäste in dem Zimmer wurden bei einem Mann eine geringe Menge Marihuana und ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Außerdem soll er den Rauchmelder in dem Zimmer abgeschraubt haben.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.