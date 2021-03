Schnelltests sollen helfen, die Pandemie in Schach zu halten und ein möglichst sicheres Leben etwa in Schulen oder Unternehmen führen zu können. Weil die Tests kompliziert in der Anwendung sind, bietet der DRK-Kreisverband Mannheim Schulungen an, so dass Teilnehmer die Schnelltests bei ihren Kollegen oder Mitschülerinnen durchführen können.

Die Schulung beginnt mit einer theoretischen Einweisung. „Wo die Nase ist, wissen die meisten, aber sie müssen auch den Weg von der Nase in den Rachen kennen“, sagt Mareike Kunz, die DRK-Leiterin des Fachbereichs „Erste Hilfe und Mehr“. Die Verletzungsgefahr sei bei diesen flexiblen Stäbchen zwar relativ gering, aber eben auch nicht ganz ausgeschlossen. Etwas, das vor allem auch Menschen bedenken müssen, die Blutverdünner nehmen. Das sollten sie vor einem Schnelltest immer angeben, rät Kunz. Bevor man selbst an einem anderen testet – auch das werden die Teilnehmer des Kurses tun – gilt es, sich eine Schutzausrüstung so anzuziehen, dass man sich nicht versehentlich selbst kontaminiert, sollte ein Infizierter unter den zu Testenden gewesen sein. Der Kurs umfasst zwei Unterrichtseinheiten (eine Einheit entspricht 45 Minuten) und kostet 48 Euro.

Termine gibt es am Dienstag, 23. März, von 10 bis 12 Uhr oder 13 bis 15 Uhr sowie am Montag, 29. März, ebenfalls von 10 bis 12 Uhr oder 13 bis 15 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache möglich. Die Kurse finden beim DRK-Kreisverband Mannheim, Lagerstraße 5, statt oder nach Absprache vor Ort in Schulen oder Betrieben. Anfragen können Interessierte per Mail an Ausbildung@DRK-Mannheim.de richten. Weitere Infos gibt es auch unter 0621/32 18 521 . red

Info: Online-Anmeldung unter www.DRK-Mannheim.de