Dritter Tag in Folge über 35: Corona-Inzidenz in Mannheim steigt weiter

Mannheim. Mit 27 weiteren Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Donnerstag (Stand 16 Uhr) auf 44,7 gestiegen. Am Vortag lag der Wert - bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen - bei 39,4. Im Wochenvergleich ist der Wert ebenfalls gestiegen: Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 29,6.

Das Landesgesundheitsamt bezifferte die Inzidenz in Mannheim am Donnerstag mit einem Wert von 46,4 (wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen). Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 41,5 - und damit bereits den zweiten Tag in Folge über der Grenze von 35 (Dienstag: 37,7). Liegt der Landeswert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über dieser Marke, würde Mannheim in die Inzidenzstufe 3 der baden-württembergischen Landesverordnung rutschen. Damit würden wieder mehr Einschränkungen in der Quadratestadt gelten.

Aufgrund einer neue Landesverordnung , die am Montag in Kraft treten soll, könnte das aktuelle Infektionsgeschehen für Mannheim kuriose Konsequenzen haben. Bleibt die Inzidenz bis einschließlich Samstag über 35, würden noch die bisherigen Regelungen greifen. Dann träten in der Quadratestadt einige Verschärfungen nur für einen Tag in Kraft, etwa höhere Obergrenzen für Kultur- und Sportveranstaltungen sowie für private Feiern. Was das im Einzelnen bedeuten und wie streng es vor allem kontrolliert würde, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.

Dem Gesundheitsamt in Mannheim wurden nun seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.733 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung weiter mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 306 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 16.088 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 339. Am Vortag lag der Wert noch bei 318.

