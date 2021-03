Mannheim. Dreizehn weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Montagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 11.033 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist leicht gesunken und liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 91,1. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 95,3.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Karte und Grafiken Coronavirus: Fallzahlen aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Rhein-Neckar Mehr erfahren Service Täglicher Themen-Newsletter "Coronavirus" Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb am Montag unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 253 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10.172 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 608.

Kultureinrichtungen wieder eingeschränkt geöffnet

Mehrere Kultureinrichtungen in der Stadt sind ab Dienstag, 9. März, wieder eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet: So kann die Kunsthalle ab morgen ihren Ausstellungsbetrieb unter Schutzauflagen wieder öffnen. Besucherinnen und Besucher können sich nach Voranmeldung über die Website die große Sonderausstellung „Anselm Kiefer“ und weitere Ausstellungshighlights ansehen. Geöffnet werden alle Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen im Neubau und Jugendstilbau. Der Zutritt ist ausschließlich nach Voranmeldung über die Website der Kunsthalle Mannheim möglich. Die Reservierung ist für einen festgelegten Termin und ein Zeitfenster von zwei Stunden gültig.

AdUnit urban-intext2

Auch die Reiss-Engelhorn-Museen öffnen ab Dienstag wieder ihre Tore. Zum Besuch der aktuellen Ausstellungen im Museum Zeughaus und Museum Weltkulturen ist eine vorherige telefonische Anmeldung im Buchungsbüro unter 0621/2933771 erforderlich. Die Besucherinnen und Besucher können dort ebenfalls aus verschiedenen Zeitfenstern wählen. Das Buchungsbüro ist täglich von 11 bis 18 Uhr besetzt. Pro Zeitfenster und Haus werden 55 Personen zugelassen.

Ebenfalls werden die Lesesäle des Marchivum für die stadthistorische Forschung und die Bauakteneinsicht wieder eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Für den Besuch ist eine telefonische oder schriftliche Voranmeldung zwingend erforderlich, da die Zahl der Personen in den Lesesälen begrenzt ist: In der stadthistorischen Forschung dürfen sich maximal zwei Personen zeitgleich, in der Bauakteneinsicht eine externe Person aufhalten. Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen können der Homepage www.marchivum.de entnommen werden.