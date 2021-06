Dreitägige Sperrung des Rad- und Fußgängerstegs am Ulmenweg

Mannheim. Seit September 2020 wird der Rad- und Fußgängerübergang in der Boveristraße instandgesetzt und eine barrierefreie Rampe neu gebaut. Die beschädigte Betonoberfläche des Übergangs wurde bereits abgetragen. Wie die Stadt mitteilt, muss zur Herstellung der neuen Oberfläche ab Dienstag, 15. Juni, der Rad- und Fußgängersteg für insgesamt drei Tage voll gesperrt werden. In dieser Zeit wird auf der gesamten Brückenoberfläche eine Schutzschicht in drei Lagen aufgebracht.

Ab Freitag, 18. Juni, 5 Uhr, soll der Übergang für den Rad- und Fußverkehr wieder freigegeben werden. Während der Sperrung des Stegs kann die südlich liegende „BBC-Brücke“ oder der Bahnübergang „Zum Herrenried“ als Umleitung genutzt werden.