Dreiköpfige Gruppe im ICE entwendet Handtasche

Mannheim. Eine dreiköpfige Personengruppe hat einer Frau in einem ICE zwischen Frankfurt und Mannheim die Handtasche entwendet. Die Verdächtigen im Alter von 15, 18 und 21 Jahren schlugen am Sitzplatz der Geschädigten zu, als diese sich auf der Toilette befand, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Fahrgäste machten die Frau danach auf den Vorfall aufmerksam.

Die Bundespolizei nahm in Mannheim die Ermittlungen auf, nachdem der Zug dort eingetroffen war. Demnach hatten sich die Tatverdächtigen mit der Beute ebenfalls zu einer Toilette im Zug begeben. Dort entwendeten die jungen Männer das gesamte Bargeld und ließen die Handtasche in der Kabine liegen. Darüber hinaus waren die Beschuldigten bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag ohne Fahrschein unterwegs gewesen.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten die Beamtinnen und Beamten zur Wache am Hauptbahnhof begleiten. Bei einer Durchsuchung der Personen wurde das Diebesgut der Frau aufgefunden.