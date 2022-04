Dreijähriger Junge bei Verkehrsunfall in Mannheim verletzt

Mannheim. Ein Dreijähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Waldhof leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spielte der Junge gegen 15.30 Uhr auf der Grünfläche neben der Zufahrt des Parkhauses am Verkehrskreisel im Speckweg. Unvermittelt sei er losgerannt, ohne auf den Verkehr zu achten und prallte dabei gegen den Wagen einer 31-jährigen Frau, die vom Speckweg kommend gerade in die Zufahrt zum Parkhaus einfahren wollte. Der Dreijährige zog sich Schürfwunden an den Händen und am Bein zu. Er wurde in Begleitung seiner Eltern vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1