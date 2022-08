Drei weitere Todesfälle

Die Corona-Fallzahlen in Mannheim sind in den vergangenen sieben Tagen um 1942 gestiegen (Anstieg in der Vorwoche: 2036). Am Freitag vermeldete die Stadt insgesamt 116 376 Fälle seit Pandemiebeginn. Die Zahl der akuten Fälle lag am Freitag bei 1120. 114 757 Menschen gelten als genesen. Seit Freitag vor einer Woche sind drei weitere Menschen gestorben. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie nach Angaben der Stadt Mannheim 499 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. red/kako

