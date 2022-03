Drei weitere Todesfälle

Drei Todesfälle und 778 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Stadt am Freitag gemeldet. Demnach verstarben ein über 80 Jahre und ein über 70 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 90 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Die Inzidenz für Mannheim liegt jetzt bei 1843,3.

Am Montag zieht der Impfpunkt am Universitätsklinikum in die Nähe der Zentralen Notaufnahme in Haus 2. Dort werden Impfungen für Menschen angeboten, die keinen Hausarzt haben. Freie Termine können online gebucht werden: www.umm.de/impfpunkt. red/lok