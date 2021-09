Mannheim. Ein 59-jähriger Linienbusfahrer des Schienenersatzverkehrs hat am Montagabend in Mannheim-Neckarau verkehrsbedingt stark abbremsen müssen und dadurch mehrere Businsassen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzten drei Fahrgäste im Alter von 17, 28 und 53 Jahren durch den Bremsvorgang . Diese verletzten sich dabei leicht. Der 28-jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Ein Sachschaden entstand nicht.

