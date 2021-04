Drei Verletzte nach Unfall

Zu einem Unfall mit drei leicht Verletzten ist es am Donnerstagabend, gegen 22.20 Uhr im Wohlgelegen gekommen. Ein 24-jähriger VW-Fahrer fuhr dabei auf der Dudenstraße in Richtung Feudenheimer Straße.

Nach dem vorläufigen Ermittlungsstand der Polizei missachtete der Mann wohl an der Einmündung zur Feudenheimer Straße das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Peugeot einer 60-Jährigen, die dort stadtauswärts fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten der Unfallverursacher, sein 17-jähriger Beifahrer und die 60-jährige Peugeot-Fahrerin leichte Verletzungen. Alle wurden zur medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht.

Hoher Sachschaden

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf circa 10 000 Euro. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Im Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. pol/aph