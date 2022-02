Drei Todesopfer und 981 neue Corona-Fälle

Die Stadt hat am Freitag drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um drei Frauen. Eine über 90-Jährige starb in einer Klinik, zwei über 80-Jährige in Pflegeheimen. Mit 981 Neuinfizierten steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1813,2. Zuvor war sie vier Mal in Folge gesunken. Mannheim liegt mittlerweile wieder deutlich über dem Landesschnitt von jetzt 1444,1.

Gleich geblieben ist immerhin die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Wie in der Vorwoche sind es insgesamt 82. Nur die Zahl derer auf Intensivstationen hat sich von 14 auf 15 leicht erhöht.

Sorge um Pflegeheime

Kritik an Booster-Quoten in Pflegeheimen äußern die SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei. Sie haben beim Sozialministerium Zahlen zu den Mannheimer Einrichtungen erfragt. Demnach sind 91,6 Prozent der Bewohner vollständig geimpft, eine Auffrischung haben aber erst 78,5 Prozent bekommen. Als „nicht akzeptbabel“ bezeichnen die beiden Sozialdemokraten, dass in einigen Heimen weniger als die Hälfte geboostert seien, beim Schlusslicht sogar nur 40 Prozent. Wo genau, habe das Land aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt. Die grün-schwarze Regierung müsse hier mehr tun, fordern Weirauch und Fulst-Blei. Das Gesundheitsamt habe die Pflegeeinrichtungen im vergangenen Sommer angehalten, gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten Auffrischungen zu organisieren, so Sprecher Matthias Krebs. Bei Bedarf hätten mobile Impfteams ausgeholfen.

Baden-Württemberg hat derweil laut Sozialminister Manne Lucha am Freitag die erste Novavax-Lieferung erhalten. Nächste Woche soll der Protein-Impfstoff an die Kommunen gehen. Termine im Rosengarten können unter www.mannheim.de/kiz bereits gebucht werden, aber vorerst nur von Menschen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Bisher hätten das Angebot etwa 50 genutzt, sagt Stadtsprecher Ralf Walther.