Drei Promille im Blut

Mit über drei Promille Alkohol im Blut hat ein Opel-Fahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann von der Kurpfalzbrücke in die Marktstraße einbiegen und stieß dabei gegen eine Fußgängerampel, die umknickte und eine Radfahrerin, die dahinter stand und wartete, leicht am Arm verletzte.

Der 32-jährige Opel-Fahrer wollte seine Fahrt fortsetzen, konnte aber von der Verletzten nach etwa 100 Metern gestoppt werden. Beamte des Innenstadt-Reviers nahmen ihn fest und entnahmen eine Blutprobe, die drei Promille Alkohol nachwies. Auch ein Drogentest fiel positiv aus.

Der Führerschein des Mannes kam zu den Akten. Die 54-jährige Radfahrerin wurde zur ambulanten Weiterbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Um die Ampel kümmerte sich ein Notdienst, der Sachschaden liegt hier bei rund 5000 Euro, am Auto etwa bei 2000 Euro. Der 32-Jährige musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen dauern an. pol/baum