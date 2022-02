Drei neue Angebote von Stadtführern zum "Weltgästeführertag"

Mannheim. Drei neu konzipierte, kostenlose Führungen durch Mannheim bietet das Stadtmarketing am Samstag, 19. November, anlässlich des „Weltgästeführertags“ an, einer Initiative vom Bundesverband der Gästeführer in Deutschland.

Um 11 Uhr am Wasserturm, Richtung Planken, geht die Tour durch Teile der Innenstadt los, die dem Architekten Richard Perrey gewidmet ist. Er prägte als Leiter des städtischen Bauamtes zu Beginn des 20. Jahrhunderts wie kein anderer das Stadtbild mit seinen zahlreichen öffentlichen Bauten, darunter viele Schulen. Zu gleicher Zeit und am gleichen Ort startet der Rundgang, bei dem Gästeführerin Anette Senn-Schmottlach Einblicke in die Industriellenfamilien Mannheims gibt. Im Ehrenhof des Schlosses vor dem Denkmal Carl Ludwigs ist schließlich, ebenso um 11 Uhr, Start für eine Führung, die „Liselotte von der Pfalz, eine Kurpfälzerin mit Leib und Seele“ betitelt ist. Sie machte mit ihren Briefen vom französischen Hof die Epoche der Kurpfalz vor und nach dem Französischen Erbfolgekrieg, vor allem Mannheim und Heidelberg, lebendig.

Für alle drei kostenlosen Führungen ist eine Anmeldung bei der Tourist Information Mannheim am Hauptbahnhof, Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 17 und Samstag 10 bis 14 Uhr erforderlich. Telefonisch und per E-Mail ist die Tourist Information Mannheim montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr zu erreichen. Telefon: 0621/ 293 8700. E-Mail: touristinformation@mannheim.de.