Drei Männer wegen Drogenhandels in Mannheim in U-Haft

Mannheim/Heidelberg. Weil sie im dringenden Verdacht stehen, gemeinsam in Mannheim mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben, sind drei Männer im Alter von 26, 29 und 34 Jahren festgenommen worden. In einer gemeinsamen Pressemitteilung geben die Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg zusammen mit dem Polizeipräsidium Mannheim bekannt, dass alle drei Tatverdächtigen nach längeren Vorermittlungen am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Friedrich-Ebert-Straße festgenommen werden konnten. Insgesamt 647 Ecstasy-Tabletten hatten sie mitgeführt. Die Männer sollen bereits seit geraumer Zeit in der Mannheimer Innenstadt insbesondere Ecstasy verkauft haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden sie am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ.

Ein weiterer Mann steht im dringenden Tatverdacht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen zu haben. 163 Gramm Amphetamin und 101 Gramm Marihuana fanden Polizeikräfte bei dem 32-Jährigen auf, der sich in einer Wohnung der Tatverdächtigen in Heidelberg aufhielt. Er soll sich gegen seine Festnahme gewehrt und dabei einen Beamten angegriffen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Einen 26-Jährigen, der sich gleichfalls in der durchsuchten Wohnung befand, nahmen die Beamten ebenfalls fest. Gegen ihn war ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 522 Tagen zur Festnahme ausgeschrieben.

Alle fünf festgenommenen Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg sowie der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.