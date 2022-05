Drei Männer in Haft

Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen, die am Samstag, 8. Mai, gegen 2.40 Uhr in einer Gaststätte in I 7 einen 23-jahre alten Mann mit fünf Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben sollen. Nur durch eine Notoperation konnte das Opfer gerettet werden, er befinde sich inzwischen außer Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim mit.

Der 23-Jährige und zwei 22-jährige Tatverdächtige sollen sich zunächst verbal aus „nichtigen Gründen“ gestritten haben, bevor die Auseinandersetzung eskalierte. Der dritte, 29-jährige Tatverdächtige sei den anderen aus dem Lokal auf den Luisenring gefolgt und habe das Opfer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Erst als Passanten eingriffen, flüchteten die Täter.

Die Verdächtigen konnten nun von der Polizei in Ludwigshafen, Brühl und Stuttgart festgenommen werden. Das Amtsgericht Mannheim sah in allen Fällen die Haftgründe der Flucht- und Verdunklungsgefahr als gegeben an. Die Männer sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an. jpp

