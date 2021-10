Drei Gäste aus Nigeria in Mannheim

Ganz besondere Gäste kommen nächste Woche nach Mannheim. „Mütter für den Frieden“ nennen sich die drei Frauen aus Nigeria. Die Nigerianische Schwester Veronica Onyeanisi ist Hauptgeschäftsführerin, Elizabeth Abuk die christliche Koordinatorin und Amina Kazaure leitet das Gesamtprogramm des Women’s Interfaith Council. Sie kommen am 22. Oktober ins Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara (B 5,19). „Wir freuen uns schon sehr darauf“, so Petra Heilig vom Leitungsteam von sanctclara.

Zunächst stellen die Gäste ihre Arbeit und ihre Erfahrungen von 14 bis 17 Uhr in sanctclara vor. Anschließend sind sie von 18.30 bis 21 Uhr Gäste beim Interreligiösen Fest in der Jugendkirche Samuel in der Liebfrauenkirche (Luisenring 33). Beide Veranstaltungen stehen unter dem Motto „Gemeinsam stark für den Frieden“. Das Gespräch mit den Gästen wird englisch-deutsch übersetzt. Möglich wird der Besuch der Aktivistinnen aus Kaduna in Nigeria durch die Weltmissionswoche des internationalen katholischen Hilfswerks missio. Für beide Veranstaltungen gelten die 3 G-Regeln und eine Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse service@sanctclara.de notwendig. pwr