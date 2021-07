Drei Fahrer ermittelt

Die Ermittlungsgruppe „Poser“ bei der Mannheimer Verkehrspolizei hat inzwischen zwei weitere Teilnehmer des illegalen Autorennens vergangene Woche zwischen Mannheim und Schwetzingen ermittelt.

Wie berichtet, hatten sich vom 1. auf den 2. Juli ein Audi, ein BMW und ein VW auf der B 36 zwischen Mannheim und Schwetzingen ein Rennen geliefert. Während der 38-jährige Audi-Fahrer in der Brühler Landstraße am Ortseingang von Schwetzingen gestoppt werden konnte, gelang es den beiden anderen Fahrzeugen, zu entkommen. Nun ermittelten und identifizierten die Ermittler einen 31-jährigen Mann als Fahrer des BMW und einen 30-Jährigen als VW-Lenker. Ihre Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, die Führerscheine zudem einbehalten. Die Ermittlungen gegen alle drei beteiligten Männer dauern derzeit noch an. pol/baum