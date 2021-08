Drei Autos durch Unfall beschädigt

Eine verletzte Person, drei beschädigte Fahrzeuge und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch in der Schwetzingerstadt. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 43-Jährige kurz vor 17 Uhr mit ihrem Wagen aus einem Tankstellengelände auf die Schlachthofstraße ein und übersah dabei eine 18-jährige Autofahrerin, die in Richtung Fahrlachstraße unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Im weiteren Verlauf streifte das Auto der 43-Jährigen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen und beschädigte diesen ebenfalls. Zunächst schien keine der Frauen verletzt zu sein, die 18-Jährige verspürte jedoch im Nachhinein stärker werdende Schmerzen und begab sich ins Krankenhaus. pol/mik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1