Nach einem Auffahrunfall im Jungbusch ist die Hafenstraße in Richtung Parkring halbseitig gesperrt worden. Ein 27-jähriger Mann war am Montag gegen 11.30 Uhr mit seinem Peugeot dort in Richtung Neckarvorlandstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Böckstraße sah er auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine freie Parklücke. Um einzuparken, wendete er seinen Wagen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Renault eines 72-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault nach rechts geschleudert und prallte gegen einen am Taxihalteplatz stehenden Mercedes. Alle Beteiligten kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 5 000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Hafenstraße halbseitig gesperrt, nennenswerte Beeinträchtigungen gab es laut Polizei dadurch nicht. scho/pol