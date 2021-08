Drei Arbeiter bei Brand auf Firmengelände in Mannheim verletzt

Mannheim. Bei einem Schmorbrand auf einem Firmengelände in der Sonderburger Straße in Mannheim-Schönau am Dienstag gegen 11 Uhr wurden drei Arbeiter leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei kam es wegen eines technischen Defekts in einem Stromverteiler zu dem Brand. Drei Männer zogen sich beim Löschen des Brands mittels Feuerlöscher eine Rauchgasvergiftung zu. Zwei von ihnen mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Brand war bereits gelöscht, als die Feuerwehr auf dem Gelände ankam.

