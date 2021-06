Mannheim. Die SAP Arena leuchtet heute Nacht in Rot. Und damit in einer Farbe, die bundesweit sinnbildlich für die coronabedingte dramatische Lage der Veranstaltungswirtschaft steht, teilt die SAP Arena mit. Im Rahmen der zweiten Night of Light werden Event-Locations und Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot beleuchtet – darunter auch die Mannheimer Multifunktionsarena. Von etwa 21:30 bis 03:00 Uhr wird der Dachrand der Halle mit rotem Licht illuminiert.

