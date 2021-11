Drais-Schule stellt sich vor

Was bietet die private Karl-von-Drais-Schule (KvD) in Neuostheim mit ihrem Gymnasial- und Realschulbereich? Darüber können sich Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen am Freitag, 19. November, ab 18 Uhr informieren. Die Besucher haben die Möglichkeit, Gebäude, Schulleitung und Leitlinien der KvD kennenzulernen und Fragen zu stellen. Gerne stelle man dabei das Konzept der individuellen Förderung, Coaching, Ganztagsbetrieb, Förderunterricht, Betreuungsangebot und vieles mehr vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Moment geht die KvD von einer Präsenzveranstaltung mit 3G-Regel und Maskenpflicht aus. Sollte die Pandemielage es verbieten, findet der Infoabend online statt. Hinweise dazu gibt es auf der Webseite kvd-mannheim.de. bhr

