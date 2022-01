Drais-Denkmal nach Unfall beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat das Drais-Denkmal im Mannheimer Stadtteil Rheinau beschädigt – die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, der bereits in der ersten Januarwoche stattgefunden haben soll. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, muss ein Fahrzeug vom Karlsplatzkreisel kommend nach rechts in die Wachenburgstraße abgebogen sein. Aus unbekannten Gründen kam das Auto anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Denkmal sowie gegen die Halterung eines Verkehrsschildes. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Polizei um einen Toyota handeln, der bei dem Crash erheblich beschädigt worden sein dürfte. An der Unfallstelle blieben eine silberne Radkappe und Teile einer schwarzen Frontschürze zurück, die sichergestellt wurden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/17442222 oder 0621/833970 bei der Polizei zu melden.