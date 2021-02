Mannheim. In Deutschland sind rund 60 von über 430 Douglas-Filialen und rund 600 der etwa 5200 Filialmitarbeiter von den Maßnahmen betroffen, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber dem Mannheimer Morgen. Laut einer Unternehmenssprecherin blieben trotz der erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den stationären Einzelhandel damit fast neun von zehn Arbeitsplätzen in den Filialen erhalten. "Und das, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt alle Filialmitarbeiter mit auf 100 Prozent aufgestockten Bezügen in Kurzarbeit sind. Leider ist auch eine Filiale in Mannheim sowie eine Filiale in Weinheim betroffen", sagte die Sprecherin weiter. Zur Filial- beziehungsweise Mitarbeiterzahl pro Landkreis könne man leider keine Angaben machen.

