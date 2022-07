„Doppelt kocht besser“: Zwei Mannheimer bei Sat.1-Show

Mannheim. Zwei Mannheimer werden am 26. Juli in einer Kochsendung im Fernsehen zu sehen sein. Wie es in einer Ankündigung hieß, werden Tim und Marco aus Mannheim am Herd stehen. Das Konzept sieht vor, dass in dieser Show nicht unbedingt alle Teilnehmenden kochen können muss. Bei „Doppelt kocht besser“, stehen keine Profis am Herd, sondern unerfahrene Köche und Köchinnen. Es treten jeweils drei Paare gegeneinander an - am Herd steht allerdings immer derjenige, der nicht kochen kann. Angeleitet wird er oder sie von dem erfahrenen Team-Mitglied. Und dabei kocht nicht nur das Nudelwasser über, wie Tim und Marco zeigen.

