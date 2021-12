Dokumente der Migration

Historisches Schriftgut des Moscheevereins wird demnächst an das Marchivum übergeben, dort gesammelt und für zukünftige Generationen aufbewahrt. Das besagt die Vereinbarung zwischen Marchivum und dessen stellvertretenden Direktors Harald Stockert sowie der Yavuz-Selim-Sultan-Moschee mit den beiden Vorständen Ismail Hakki Çakir und Mikail Kibar.

Im Rahmen des vom Gemeinderat ins Leben gerufenen Projekts „Dokumentation Migrationsgeschichte in Mannheim“ werden am Marchivum historische Materialien wie Dokumente, Korrespondenzen, Fotografien und Filme, die einen Bezug zu Migration haben, gesammelt. Ziel ist es, die Zuwanderung nach 1945 als integralen Teil der Mannheimer Stadtgeschichte für die Nachwelt zu dokumentieren und festzuhalten. Nur durch die aktive Beteiligung migrantischer Institutionen, Vereine und Gotteshäuser an diesem Archivprojekt ist eine realitätsgetreue Abbildung der vielfältigen Gesellschaft Mannheims möglich.

Fachgerechte Aufbereitung

Als ein Kooperationspartner dieses Projekts konnte nun die Yavuz-Sultan-Selim-Moschee und deren Trägerverein Ditib Türkisch Islamische Gemeinde zu Mannheim gewonnen werden. Die Unterlagen, die bis in die 1970er Jahre zurückreichen, werden in den kommenden Monaten fachgerecht im Marchivum aufbereitet und können bald für wissenschaftliche Forschungen eingesehen werden. red