Diskussionen über Zukunft der Energie

Die Abendakademie und die MVV organisieren gemeinsam eine Vortragsreihe rund um die Themen Energie und Energiewende. Geplant sind insgesamt vier Abende, die mit einführenden Referaten beginnen und mit einer offenen Diskussionsrunde enden. Die Teilnahme ist kostenlos möglich.

Die erste Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. April, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Das Thema lautet: Wohnen in Zeiten der Energiewende: Preisexplosion beim Gas – Schubkraft für Erneuerbare Energie? Drei Experten der MVV werden etwa erläutern, mit welchen Veränderungen sie im Wohnungsbereich rechnen, was technisch heute schon möglich ist und welche Einflussmöglichkeiten Städte wie Mannheim haben. Interessierte können nach Anmeldung entweder in den Saal der Abendakademie kommen (U 1, 16-19) oder sich auf Youtube den Live-Stream anschauen.

Fortgesetzt wird die Reihe am 25. Mai, 14. Juli und 22. September. Dann wird es um die Themen Mobilität, Strom und Wärme gehen. Also etwa um die Fragen: Welche Folgen ergeben sich aus der angestrebten Klimaneutralität Deutschlands? Was bedeutet das für eine Industriestadt wie Mannheim? Was ist technisch überhaupt möglich? Wie muss sich unser Verhalten womöglich ändern? Und was müssen wir künftig für unsere Energie bezahlen? mig

Info: Anmeldung unter: abendakademie-mannheim.de