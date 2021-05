Diskussion zur ersten Wahl 1946

Den Anfängen der Demokratie in Mannheim nach dem Zweiten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Herrschaft widmet sich eine Veranstaltung vom Marchivum am 12. Mai. An diesem Tag des Jahres 1946 den wurden erstmals die Wahllisten ausgelegt für die ersten freien Kommunalwahlen nach der Diktatur, die dann am 26. Mai liefen. Sie waren stark geprägt von der amerikanischen Besatzungsmacht. Den Impulsvortrag dazu hält Philipp Gassert, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim. Im Anschluss diskutieren die Stadträte Achim Weizel (Mannheimer Liste) und Dennis Ulas (Linke) mit Oberbürgermeister Peter Kurz und Gassert über die repräsentative Demokratie heute. Ulrich Nieß, Direktor des Marchivum, moderiert das Gespräch. Die Veranstaltung war ursprünglich im Marchivum geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wird sie nun ab 18 Uhr ohne Publikum auf der Internetseite www.marchivum.de zu sehen sein und dann dort eine Woche lang zur Verfügung stehen. pwr

