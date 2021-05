Diskussion zu historischer Bildung

Wie kann historische Bildung in einer Gesellschaft der Vielfalt gelingen? Wie lassen sich Wissen über die Geschichte und diskriminierungskritisches Handeln miteinander verknüpfen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer digitalen Diskussionsrunde auf YouTube, zu der die Abendakademie in Zusammenarbeit mit Romno Kher am Mittwoch, 12. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr einlädt.

AdUnit urban-intext1

Bärbel Völkel (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg), Nadine Küßner (Arbeitsstelle Antiziganismusprävention, Pädagogische Hochschule Heidelberg) und Jessica Kemfelja (Koordinatorin Lernort RomnoKher, Verband Deutscher Sinti und Roma, Mannheim) fragen mit Blick auf Sinti und Roma danach, wie die Geschichte von Deutschen, die über Jahrhunderte als „nicht zugehörig“ definiert und diskriminiert wurden, ins Zentrum der historischen Bildungsarbeit an Schulen und außerschulischen Lernorten gerückt werden kann. Dabei diskutieren sie mit der Zuschauerschaft Problemlagen und Grundsatzfragen, geben aber auch praktische Anregungen für den Bildungsalltag.

Die kostenlose Veranstaltung wird vom Aktionsfonds „Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsradikalismus, Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und Antiziganismus“ der Stadt Mannheim gefördert und live auf dem YouTube-Kanal von RomnoKher übertragen (https://youtu.be/mzVOFTX_H6s). Um Anmeldung (info@sinti-roma.com) wird gebeten.