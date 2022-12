Diskussion zu Bürgergeld

Mit der Einführung des Bürgergelds erhalten Millionen Bedürftige zum 1. Januar 2023 deutlich höhere Bezüge. Nach dem Bundestag stimmte am 25. November auch der Bundesrat der Sozialreform zu. Die Mannheimer Jusos möchten die Gesetzesreform näher unter die Lupe nehmen – bei einer Podiumsdiskussion mit dem rheinland-pfälzischen Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (kleines Bild). Sie findet statt am Dienstag, 6. Dezember, 19 Uhr, im C-HUB Kreativwirtschaftszentrum, Konferenzraum C-Con, in der Hafenstraße 25. Alexander Schweitzer werde Fragen zum Bürgergeld beantworten, das die Jusos als „Weg zu einer menschenwürdigen Grundsicherung“ sehen. Mit dabei sein wird außerdem der Geschäftsführer des Mannheimer Jobcenters, Carl Philipp Schöpe, um die Perspektive der kommunalen Sozialpolitik einzubringen. Die Diskussion wird ergänzt durch eine anschließende Fragerunde. bhr/red

