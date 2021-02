Mannheim. Wie steht es aktuell um die queere Community in Mannheim? Zu diesem Thema laden die Landtagskandidatinnen Elke Zimmer und Susanne Aschhoff den baden-württembergischen Landesvorsitzenden ihrer Partei, Oliver Hildenbrand, und das Queere Zentrum Mannheim (QZM) am 17. Februar um 19 Uhr zum Online-Event mit dem Titel „Alles unterm Regenbogen?“ ein. Teilnahme per Anmeldung an wahlkampf@gruene-mannheim.de via Zoom oder die Grüne Facebook- und YouTube-Seite.