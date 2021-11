Diskussion über Long Covid

Die Spätfolgen einer Coronainfektion können verheerend sein. Jeder Zehnte, der sich mit Corona infiziert hat, ist davon betroffen. Was über das Long-Covid-Syndrom bislang bekannt ist, wie Hausärzte helfen und was Patienten selbst tun können, darüber diskutieren Expertinnen und Experten am Dienstag, 16. November, von 18 bis 19.30 Uhr. Organisiert hat das Podiumsgespräch das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie und dem „Mannheimer Morgen“. Die Veranstaltung findet in Präsenz in der Abendakademie statt (Anmeldung online abendakademie-mannheim.de/long-covid). Der Eintritt ist frei, die Plätze im Saal sind auf 50 begrenzt. Außerdem gibt es einen Livestream über den Youtube-Kanal der Abendakademie.

Auf dem Podium sitzen neben einer Patientin Uta Merle, kommissarische Ärztliche Direktorin der Abteilung Innere Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg sowie Leiterin der Long-Covid-Spezialambulanz. Sandra Stengel ist Hausärztin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Heidelberg. Claudia Schilling (ZI) ist Fachärztin für Neurologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Spezialsprechstunde am ZI für Menschen mit neuropsychiatrischen Long-Covid-Symptomen; Marco Heser leitet am ZI die Abteilung Ergotherapie. sba